الصين هي المرشح المتوقع لاستضافة كأس العالم للأندية 2021 بالنظام الجديد

برن(صدى):

تعتبر الصين هي المرشح المتوقع لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، وهي أول نسخة تقام بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 24 فريقًا.

ومن المقرر أن يُعلن الفيفا، عن اسم الدولة المضيفة، يوم الجمعة المقبل بعد اجتماع مجلسه في مدينة شنغهاي الصينية.

يشار إلى أن المتأهلين من الأندية لهذه البطولة حتى الآن كل من: ليفربول، تشيلسي، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد.

وكان السويسري غياني إنفانتينو رئيس الفيفا، أعلن في مارس الماضي قرار مجلس الفيفا بشأن توسيع حجم مونديال الأندية ليشمل 24 ناديًا بداية من 2021.