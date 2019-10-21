طبيب يوضح الفرق بين حساب الحمل بالأسابيع والشهور

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور محمد علي شلبي استشاري ومدرس طب النساء والتوليد ، إنه يختلف حساب الحمل وفقا لجهاز الموجات الفوق صوتية “السونار” الذي تخضع له المرأة خلال مراحل الحمل ،وكشف عن الفرق بين حساب الحمل بالأسابيع وحساب الحمل بالشهور، وكيفية تحديد الموعد المرتقب للولادة.

وبين شلبي ، أنه يحدث الحمل عندما يقوم حيوان منوي بتخصيب بويضة ناضجة، تستقر في جدار الرحم، يبدأ حساب الحمل في فترة التخصيب تلك والتي يمكن حسابها بالتقريب منذ أول يوم في آخر دورة شهرية تأتي للمرأة .

وأكد شلبي ، أنه لا يوجد فرق واضح بين حساب فترة الحمل بالأسابيع أو الأشهر، ولكن الاختلاف نابع من اعتماد الطبيب على الموجات الفوق صوتية التي تتعرف على عمر الجنين اسبوعيًا من خلال الحجم والوزن ومحيط الرأس، ويعطي ذلك مؤشرًا تقريبيًا أيضًا عن تطور الحمل بالأسبوع.

يقول استشاري النساء والتوليد، بحساب الورقة والقلم 9 أشهر أي 39 أسبوع، ولكن بحساب التبويض قد يكون أكثر تعقيدًا لأنه يعتمد على الأيام القمرية ويتم حسابه أن كل 3 أشهر ميلادية يتم الجنين 13 أسبوع، ليكون محصلة عدد الأسابيع في النهاية حوالي 40 أسبوع.

وتابع شلبي ، أن معرفة موعد الولادة لا يعني بالضرورة أنه سيكون اليوم المقرر للولادة، ولكن يفيد ذلك لمعرفة موعد تقريبي لتستعد الأم وكذلك الطبيب .