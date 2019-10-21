الفنانة هنادي الكندري تتعرض لحادث سير مروع (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري إلى حادث سير مروع دون أن يلحق بها أي أذى إلا أن الواقعة كانت مروعة.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، مقطع فيديو مقتضبًا عبر ” انستجرام ” يرصد حجم الخسائر التي لحقت بسيارة ” الكندري “ .

وتهشم زجاج السيارة الخلفي تمامًا، و علّقت هنادي على الصورة التي نشرتها بقولها: ”قدر الله وما شاء فعل “ .

ثم لحقتها بصورة أخرى تبين شكل السيارة بعد الحادثة، وعلقت بقولها: ” قل أعوذ برب الفلق.. عين ما صلت على النبي “ ، مرجعة أسباب الحادث إلى تعرضها للحسد، الذي أدى إلى تحطم زجاج السيارة بهذا الشكل.