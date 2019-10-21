الفنانة هنادي الكندري تتعرض لحادث سير مروع (فيديو)
تعرضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري إلى حادث سير مروع دون أن يلحق بها أي أذى إلا أن الواقعة كانت مروعة.
ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، مقطع فيديو مقتضبًا عبر ” انستجرام ” يرصد حجم الخسائر التي لحقت بسيارة ” الكندري “ .
وتهشم زجاج السيارة الخلفي تمامًا، و علّقت هنادي على الصورة التي نشرتها بقولها: ”قدر الله وما شاء فعل “ .
ثم لحقتها بصورة أخرى تبين شكل السيارة بعد الحادثة، وعلقت بقولها: ” قل أعوذ برب الفلق.. عين ما صلت على النبي “ ، مرجعة أسباب الحادث إلى تعرضها للحسد، الذي أدى إلى تحطم زجاج السيارة بهذا الشكل.
View this post on Instagram
@mehromah.healthgroup #هنادي_الكندري 🙃🙄☝🏻 " فريق طبي ايراني متخصص في كافة عمليات التجميل الوجه و الجسم بأرقى مستشفيات تركية🇹🇳 Health & beauty group📍istanbul/zorlu center Whatsapp+905317394545 "👇🏻👇🏻 @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup @mehromah.healthgroup " " " #بيفور_الكويت#بيفور_اند_افتر #الكويت#بيفور_اند_افتر#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور#بيفور_الكويت#بيفور_اليمن#بيفور_السعوديه#الكويت#السعوديه#قطر#الخليج_السعوديه_الامارات#البحرين#عمان#اليمن#الاردن#مشاهير#مشاهير_العرب#احلام_الشامسي#احلام#بيفور_غير_شكل
اترك تعليقاً