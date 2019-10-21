أطعمة ومشروبات تخلصِك من اضطرابات القولون أثناء الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إنه تعاني بعض السيدات من اضطرابات الجهاز الهضمي –مثل الإمساك والانتفاخ- أثناء الحمل، فيلجأن إلى تناول الأدوية الملينة للمعدة بشكل عشوائي، الأمر الذي يعرضهن للخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية، مٌشيرين إلى أنه هناك مشروبات وأطعمة تخلص السيدات الحوامل من اضطرابات الجهاز الهضمي ، منها :

– الماء : يساعد شرب الماء قبل الوجبات وبعدها على هضم الطعام بصورة جيدة وإبقاء الجسم رطبًا والتقليل من فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، لذلك يجب على المرأة تناول 10 أكواب من المياه (2.3 لتر) يوميًا، لتجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي أثناء فترة الحمل.

– الزنجبيل : يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على خصائص مطهرة للمعدة، ما يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات، وآلام القولون عند المواظبة على تناوله.

– الأطعمة الغنية بالألياف : يجب على السيدات المواظبة على تناول الأطعمة الغنية بالألياف –مثل الخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة- خلال فترة الحمل، لأنها تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ.

– الكيوي : بخلاف احتواء الكيوي على الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، تحتوي هذه الفاكهة على إنزيم الأكتينيدين، الذي يحسن من حركة الأمعاء ويسهل من عملية الهضم، الأمر الذي يجعل من الفواكه المحبب تناولها خلال فترة الحمل.