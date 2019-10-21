تعرف على أسعار سيلتوس 2020 الجديدة

استعرضت كيا أسعار سيارة سيلتوس 2020 الجديدة، حيث تبدأ من 17,822 دولار أي ما يعادل 66,832 ريال لفئة S، أما سعر فئة GT Line فتبدأ من 28,793 دولار أي ما يعادل 107,973 ريال.

وجاءت سيلتوس 2020 بخيارين من المحركات، محرك 4 سلندر سعة 2 لتر يولد قوة 147 حصان و 180 نيوتن.متر من عزم الدوران على فئات S و Sport+، مع نظام دفع أمامي.

وتبين أن المحرك الآخر 4 سلندر سعة 1.6 لتر تيربو يولد قوة 174 حصان و 265 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات ثنائي الكلتش, يتوفر على فئتي Sport+ و GT Line، مع نظام دفع كلي.