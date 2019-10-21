النائب العام يلتقي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم الأثنين 22 صفر 1441 هـ ، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لنشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال الغير مشروعه وأي نوع من الجريمة المنظمة .

فيما أكد معاليه أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق تبادل الخبرات والمستجدات في عالم مكافحة المخدرات وتوثيق التعاون بين الدول .

واضاف معاليه أن النيابة سباقه لمكافحة تلك الأفة والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى .