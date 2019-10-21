النائب العام يلتقي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم الأثنين 22 صفر 1441 هـ ، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي .
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون لنشر الثقافة القانونية وتسخير الإمكانات لمواجهة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأموال الغير مشروعه وأي نوع من الجريمة المنظمة .
فيما أكد معاليه أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق تبادل الخبرات والمستجدات في عالم مكافحة المخدرات وتوثيق التعاون بين الدول .
واضاف معاليه أن النيابة سباقه لمكافحة تلك الأفة والقضاء عليها بالتعاون مع أشقائها في الدول الأخرى .
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