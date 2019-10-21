تفاصيل جديدة عن أكاذيب الإخوان بشأن الاعتصام ترويها منشقة عن الجماعة 

القاهرة(صدى):

أزاحت حنان حجازي، القيادية السابقة بجماعة الإخوان في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، الستار عن أكاذيب الجماعة، قائلة:” إن الإخوان لم يكونوا البادئين باعتصام رابعة، ولكن من بدأ به مجموعة عاصم عبد الماجد، وهو قيادي بالجماعة الإسلامية مدان بعدة قضايا عنف وقتل وهارب لقطر ، ومعهم مجموعة حازمون التابعة للقيادي المتشدد حازم صلاح أبو إسماعيل، وكان ذلك يوم 28 يونيو وقبل ثورة 30 يونيو/حزيران بيومين”.

وأوضحت أن هذا التجمع كان القصد منه مواجهة التجمع الذي كان المصريون ينوون القيام به في ميادين التحرير والمحافظات لخلع الإخوان والرئيس السابق الراحل محمد مرسي، لافتة إلى أن الإخوان لم يصدر منهم قرار رسمي لأنصارهم بالاعتصام في ميدان رابعة إلا بعد بيان 3 يوليو وعزل الرئيس السابق الراحل، ولم يكن لديهم تصور عما سيفعلونه لكنهم انساقوا للخريطة التي رسمها عاصم عبد الماجد والمتشددون.

وأبانت الوسطاء بين الإخوان والدولة أكدوا لقيادات الجماعة أن الدولة عازمة على الفض ولن تتراجع، وأن الفض حتى لو تم بخراطيم الماء فقط، فسيكون هناك ضحايا نتيجة تدافع المعتصمين، واستجدوهم أن يطلبوا من أنصارهم الانصراف ولكن دون جدوى، مردفة أن جميع عناصر وقادة الإخوان كانوا متأكدين أن الدولة جادة في تحذيراتها بفض الاعتصام، لكنهم كانوا يراهنون على ضعف أجهزة الدولة في ذلك الوقت ووجود عشرات الآلاف من المسلحين الذين ستهابهم أجهزة الأمن وتعمل لهم حسابا.

وتابعت أن الجماعة تاجرت بالدماء داخليا وخارجيا، وأعلنتها حربا شاملة على الدولة يستباح فيها كل شيء، وكانت الأخلاق والممارسات قد وصلت للحضيض، لافتة إلى أنه كان لديها صراع نفسي رهيب بين ما رأته وعلمته، وبين الحالة التي أراد الإخوان وقادتهم تصديرها.