بالفيديو.. سائح أمريكي عن زيارته للمملكة: حظيت برحلة رائعة وأدهشني ما يحدث بموسم الرياض

نايف السالم(صدى):

عبر سائح أمريكي يٌدعى ” بين جيكبز ” ، في لقاء للعربية ، عن سعادته ودهشته مما رآه في المملكة بموسم الرياض خلال زيارته التي بدأت منذ أسبوعين .

وقال بين ، تفاجئت كثيراً مما رأيته هنا في المملكة ، لطالما سمعنا الكثير عن ما يحدث في المملكة دون أن نعلم أن ما يٌقال ليس صحيحاً وكل ما يسعني قوله أني قد حظيت برحلة مدهشة وقد أحببت كل لحظة فيها .

وتابع بين ، أدهشني ما يحدث في موسم الرياض ، وبشهور العمل التي تم إنشاء العمل فيها ، رأيت المكان قبل أسابيع قليلة ، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم تغير المكان لمدينة العجائب .