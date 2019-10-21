‏الوقت الذي يتمتع فيه الأبناء بمزايا وحقوق حامل الإقامة المميزة

حمود العنزي(صدى):

كشف الحساب الرسمي لمركز الإقامة المميزة على تويتر، اليوم الاثنين، عن متى يتمتع الأبناء بمزايا وحقوق حامل الإقامة المميزة.

وأوضح المركز، أن إذا كان عمر الأبناء أقل من ٢١ سنة، يكون الابن أو الابنة تابع لحامل الإقامة المميزة، بينما إذا كان عمر الأبناء فوق ٢١ سنة ينتقل الابن على كفالة حامل الإقامة المميزة إذا كان طالبًا حتى عمر ٢٥ سنة.

وفي السياق نفسه، تنتقل الابنة التي عمرها فوق ٢١ سنة على كفالة حامل الإقامة المميزة ما لم تكن متزوجة أو موظفة.