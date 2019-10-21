بالصور.. بلدية المظيلف تنفذ حملة الرقابة إمتثال

حامد العمري(صدى):

بتوجيه من رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي، وبناءً على توجيه معالي أمين محافظة جدة بإطلاق حملة ( امتثال) ، قامت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة والرخص ؛ تكثف الرقابة على المحلات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من إلتزامها بالإشتراطات الصحية.

وأفاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية أ/عبدالغني الغامدي ، بأن الحملة مستمرة في جولاتها الرقابية التي تنفذها البلدية على المنشآت الغذائية والصحية، والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية .

وأردف أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات في المحلات المخالفة ، حيث إن سلامة الأغذية تأتي من أهم أولويات الرقابة الصحية من قِبَل البلدية على المطاعم والبوفيهات ، وما يتعلق بالصحة العامة من أجل سلامة الفرد والمجتمع.

مؤكدًا أن الحملة الرقابية (امتثال)مستمرة لمدة ثلاثة أشهر للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي في نطاق البلدية.