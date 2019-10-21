«فيديو» يوثق زيارة سائح كوري لـ محافظة حقل في تبوك

محمود البلوي(صدى):

رصد مقطع فيديو لقطات من زيارة ” سائح كوري ” للمملكة، من محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك والمطلة على خليج العقبة.

وأبرز بالفيديو الذي وثق به ” السائح ” رحلته، جزءًا كبيرًا من جولته في ميناء حقل على خليج العقبة.

كما وثق لقاءاته مع الأهالي في المواقع التي زارها، ومداعباته معهم والصور التي التقطها مع بعضهم.

وساعد ” شاب ” السائح الكوري حيث نقله بسيارته، بعد أن علم برغبته في السفر إلى تبوك فاصطحبه لمحطة الحافلات وسبقها بأخذه في جولة بحقل لتعريفه بمعالم وعادات المحافظة.

يُذكر أن السائح الكوري الشاب كان قد وصل لـ المملكة قادمًا من الأردن، ودخل المملكة بعد أن حصل على ” فيزا ” سياحية وفق النظام الجديد للتأشيرات السياحية.