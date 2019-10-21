براتب 18 ألف ريال.. وظيفة شاغرة في منظمة دولية 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إحدى المنظمات الدولية، عن توافر فرصة وظيفية بمسمى “مراجع ومدقق داخلي” حسب عدد من المؤهلات والشروط؛ كما طالبت مَن يرى أن لديه الكفاءة والمؤهلات لشَغل هذه الوظيفة، أن يتقدم لها عبر البريد الإلكتروني المخصص؛ وذلك في موعد أقصاه الخميس 31 أكتوبر الجاري.

واشترطت أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة CPA) Certified Public Accountant)، وحاصل على شهادة ACCA) Association Chartered Certified Accountant)، والحصول على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة، خبرة في مجال التدقيق والمراجعة لا تقل عن 5 سنوات، إجادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية بشكل ممتاز تحدثًا وكتابة، القدرة على العمل تحت ضغوط العمل، قدرة عالية على المتابعة مع عدة أطراف/ جهات في نفس الوقت.

وأوضحت أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 15.000 ريال سعودي إلى 18.000 ريال، داعية من يرى أن لديه الكفاءة والمؤهلات لشَغل هذه الوظيفة، التقدم لها عبر البريد التالي: [email protected]، في موعد أقصاه يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م.