مقاطع فيديو توثق إسلام سياح لدى زيارتهم المملكة

نايف السالم(صدى):

نشر عدد من الدعاة السعوديين العاملين في مجال نشر الدعوة الإسلامية وحض الناس من أتباع الديانات الأخرى على اعتناق الإسلام، مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، توثق دخول عدد من السياح الأجانب القادمين للمملكة في الإسلام.

وكانت سمحت المملكة، منذ الشهر الماضي، لمواطني نحو 49 دولة بالحصول على تأشيرات سياحية في مطاراتها، ضمن مشروع لجذب السياح، استقطب عشرات الآلاف منهم لحد الآن، لتنشط دعوات متزامنة بين عدد من الدعاة للوصول إلى الضيوف الجدد وإقناعهم باعتناق الإسلام.

وقال مشرف الشهري العامل في مجال الدعوة الإسلامية، في مقطع فيديو قام بنقله ونشره ، يظهر فيه عددًا من الرجال ذوي الملامح الآسيوية في الحرم المكي ،

” جاءوا للسياحة فوفق الله الدعاة المخلصين لعرض الإسلام عليهم فقبلوا ونطقوا بالشهادة بفرح ودموع، فكانت أولى أمانيهم رؤية بيت الله الحرام، فالحمد لله أن هداهم للإسلام ثم الشكر للإخوة الذين بذلوا الجهد لمقابلتهم ودعوتهم للإسلام“.

كما نشر رزحان سليمان الغامدي، العامل في مجال الدعوة ذاته، مقطع فيديو عبر ”تويتر“، قال إنه يوثق اعتناق أشخاص أوروبيين للإسلام بجهود دعاة سعوديين.

وأعاد الداعية السعودي عمر العمر، التذكير بقصة إسلام رجل ديني مسيحي قبل سنوات، فيما يبدو أنه يستهدف تشجيع العاملين في مجال الدعوة على مواصلة نشاطهم الموجه للسياح ، وعلق على الفيديو قائلاً ، ”خبر مفرح لكل مؤمن، إسلام قسيس ألماني سائح عبر مكتب الدعوة بالعلا، والحمد لله بأن جعل الدعوة إلى الله من منهج بلادنا المباركة، كما قال الملك سلمان حفظه الله تعالى، إن الدعوة إلى الله عزل وجل هي سبيل اتباع الأنبياء والرسل وهو أمر تميزت به هذه البلاد“.