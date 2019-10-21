«خدعة» تتسبب في سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي

وكالات(صدى):

كشف تقرير صحفي عن خدعة خبيثة تَسَببت في سرقة ملايين الدولارات من ماكينات الصراف الآلي (ATM) ، وذلك في الهجوم الإلكتروني الجديد على ماكينات الصراف الآلي المعروف باسم ” Jackpotting ” .

وتتم هذه الخدعة من خلال اختراق النظام البنكي بهدف فك القيود المفروضة على السحب؛ خاصة أن أغلب البطاقات البنكية تسمح بسحب مبلغ محدود في اليوم الواحد.

ويلجأ القراصنة بعد ذلك إلى برامج إلكترونية خبيثة في الهجوم على أجهزة الصرف الآلي، ونقطة الضعف في هذه الأخيرة هو أنها آلات قديمة في الغالب وتعمل ببطء كبير.

ثم يستخدم القراصنة ” فلاش ميموري ” ، لزرع تلك البرامج في تلك الماكينات قديمة الطراز والتي تسمح بكسر تشفير الماكينة وسحب النقود من مختلف الحسابات.