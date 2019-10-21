زلزال قوي يضرب إيران ويشعر به سكان المملكة والإمارات

نايف السالم(صدى):

وقعت هزة أرضية ارتدادية، اليوم الاثنين، في شرق المملكة ودولة الإمارات وقطر، جراء زلزال قوي ضرب إيران.

وشعر سكان الدمام ودبي وأبو ظبي ورأس الخيمة، بهزة أرضية ارتدادية، ناتجة عن زلزال مدينة بندر عباس في إيران، الذي جاء بقوة 5.7 ريختر وعمق 2 كيلو متر.

وأكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز، رصدت زلزالًا بقوة 5.1 درجة – ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58، 21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.