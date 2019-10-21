«الحريري» يعلن عن عدد من الإصلاحات.. والمتظاهرون يردون بالمطالبة بإسقاط النظام

بيروت(صدى):

صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بأن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان، مبينًا أن الإصلاحات ليست مقايضة وأن المتظاهرين هم من يقررون النهاية.

وقال ” الحريري ” أن التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام كسرت حواجز سياسية كثيرة، واستعادت الهوية الوطنية الموحدة في لبنان، مشيرًا إلى أنه لن يطلب من المتظاهرين وقف إجراءاتهم الاحتجاجية.

وأعلن سعد الحريري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عقب اجتماع الحكومة اللبنانية، أنه يتم إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة.

كما ذكر أنه سيتم الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات، ملفتًا الانتباه إلى أن الاصلاحات شملت خفض رواتب النواب والوزراء في لبنان ٥٠℅.

ورد المتظاهرون على كلمة ” الحريري ” بـ المطالبة بإسقاط النظام.