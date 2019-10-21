أمين حارث على رادار «برشلونة»

ماجد محمد(صدى):

وضع فريق برشلونة الإسباني النجم المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، ضمن دائرة اهتماماته؛ للحصول على خدماته في الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابع ” برشلونة ” أمين حارث في مباراة شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني، لتقييم أدائه خاصة أن المغربي يلعب في عدة مراكز ونال إعجاب بعض مسؤولي الفريق الكتالوني بشكل مبدئي.

يذكر أن أمين حارث كان قد تُوج بجائزة لاعب الشهر في ” البوندسليغا ” في سبتمبر الماضي؛ بعد أن سجل 4 أهداف وصنع اثنين، وتفوق على عدد من لاعبي الدوري أبرزهم نجوم بايرن ميونخ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.