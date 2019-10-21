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حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع في حال كانت حالة الدفعة مدفوعة ولم ينزل الدعم

حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع في حال كانت حالة الدفعة مدفوعة ولم ينزل الدعم
عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” عن الإجراء المتبع، وذلك في حال كانت حالة الدفعة ” مدفوعة ” ولم ينزل الدعم.

ووجه مستفيد تساؤل لـ حساب المواطن مفاده: “ أعترض لأنه نزل في حساب المواطن مبلغ وقدره 503 ولم ينزل في حسابي أخاف سقط سهوًا ” .

ورد ” حساب المواطن ” قائلآ: ” في حال كانت الدفعة مدفوعة الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع ” .

وأضاف: ” يلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي من أيقونة الدفعات المالية دفعة لم تستلم، وإرفاق كشف الحساب ، نسعد بخدمتك ” .


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