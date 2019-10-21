بالفيديو.. حفل ترفيه برفحاء يتحول لمضاربة جماعية بين الحضور

نايف السالم(صدى):

شهد مهرجان رفحاء للتسوق والترفيه ، مضاربة جماعية عنيفة نشبت بين الحضور .

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، نشوب اشتباكات عنيفة دارت بالأيدي والعقل ورفس بالأقدام بين عدة أشخاص في ساحة المهرجان وسقوط بعضهم أرضا نتيجة تلقي الضربات المتتالبة.

وتحول الحفل لما يشبه حلبة المصارعة وسمع في الفيديو صرخات من قبل بعض السيدات والأطفال المتواجدين هناك في محاولة لإنقاذ الموقف ، وانتشرت الفوضى بين الحضور في المهرجان الذين تفرقوا في الساحة بين متفرج ومذعور ومحاول لفض هذه المضاربة.