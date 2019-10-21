النهدي: الأهلي لم يعد المحمدي بالاستمرار

نواف السالم(صدى):

كشف عبد العزيز النهدي المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، حقيقة وجود خلاف داخل النادي، معلقًا على رحيل المدرب صالح المحمدي عن قيادة الفريق.

وأكد «النهدي» في تصريحات تلفزيونية، أن ادارة النادي لم تعد المدرب صالح المحمدي بالاستمرار، قائلًا «لم تكن هناك وعود رسمية من الإدارة للمدرب صالح المحمدي بشأن الاستمرار في الفترة المقبلة».

وأضاف «كانت مجرد احتمالات فقط، قبل أن يوقع النادي مع جروس لقيادة الفريق فنيًا حتى نهاية الموسم، وسيظل المحمدي ابنًا وفيًا للنادي الأهلي ومعه محمد مسعد، وسيستمران متى سنحت الفرصة».

كما قال «لا يوجد اختلاف في الأهلي، والأمور طيبة بين الجميع، وجروس عاد إلى بيته، وأي مفاوضات في أي رياضة بالعالم تمر بشد وجذب وتفاهم، والمدرب تم التعاقد معه بالنهاية، ونتمنى له التوفيق».