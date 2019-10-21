سامكو: افتتاح مركز خدمات بنتلي جدة المتطور

الرياض(صدى):

افتتحت شركة ساماكو للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات بنتلي في المملكة، مركز الخدمة الجديد(مركز خدمات بنتلي جدة) الذي يتعبر المركز الأحدث بين مراكز خدمة بنتلي بالشرق الأوسط بعد تزويده بأحدث الأجهزة والوسائل التي تقدم خدمات ذات معايير عالية رفيعة المستوى لعملاء بنتلي.

وبات المركز الجديد قادر على خدمة 10 سيارة يومياً، حيث تم تجهيزه بعدد 9 رافعات هيدروليكية، بالإضافة ًالى ميزة “الخدمة السريعة”، ومنطقة الإستقبال المجهزة بوسائل ترفيه مختلفة وخدمة الإنترنت العالي السرعة ليبقى العميل على تواصل مع أعماله بإنتظار الإنتهاء من خدمة سيارته.

ومن جهته، قال واين بانوب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة ساماكو للسيارات:” مركز الخدمة الجديد لعلامة بنتلي يؤكد على الإستراتيجية العملية لشركة ساماكو للسيارات والتي تم إعتمادها لخدمة عملائنا في جميع أنحاء المملكة”.

وأوضح أن مركز خدمة السيارات الجديد يضم قسماً خاصاً لتسليم السيارات بعد الإنتهاء من خدمتها، العاملون يقومون بتتقديم شرحاً وافياً للعميل حول أعمال الصيانة والخدمة المقدمة.