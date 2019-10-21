وصفات طبيعية لتقشير جسم العروس قبل الزفاف

أميرة خالد(صدى):

تحلم كل عروس ببشرة مثالية بيوم زفافها، والملمس الناعم دليل على حصول على ما تحلمين، وأفضل ما يحقق لك هذه الرغبة، هو التقشير الطبيعي، الذي يخلصك من الجلد الميت، ويمنحك بشرة نضرة وصحية.

وكشف مختصون في التجميل عن خلطات تقشير الجسم للعروس، لأفضل بشرة ناعمة على الإطلاق لجميع أنواع البشرة .

خليط الملح وزيت الزيتون : ( ملعقة كبيرة ملح – ملعقة كبيرة زيت زيتون – فانيليا ) طبقي هذه الوصفة بعد خلط المكونات أثناء الاستحمام ، افركي الجسم بالخليط، واتركيه لمدة 3-4 دقائق ، اغسلي الجسم بعدها بالماء الفاتر ، والفانيليا هنا اختيارية، هي فقط تمنح جسم العروس رائحة منعشة.

خليط الشوفان والحليب : ( ملعقة صغيرة شوفان – ملعقة صغيرة من السكر البني – ملعقة كبيرة حليب ) اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على الجسم.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف لإزالة الجلد الميت ، كرري الماسك مرة واحدة اسبوعيا لنضارة وصحة بشرتك.

خليط القهوة وزيت الزيتون : ( 2 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة المطحونة الخام – ملعقة صغيرة زيت زيتون – ملعقة صغيرة زيت جوز الهند ) اخلطي زيت الزيتون مع القهوة وزيت جوز الهند ، ضعي الخليط على بشرتك مع الفرك بلطف بحركة دائرية، واستمري لمدة دقيقة ، اتركي الماسك لعدة دقائق أخرى ، ثم اغسلي الجسم بعدها بالماء الفاتر.