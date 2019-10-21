محافظ المجاردة يدشن الحساب الرسمي للجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة على تويتر

محمد بن طحيطح(صدى):

بناءً على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- بفتح حساب رسمي للجنةالفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة .

دشن محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بمكتبه صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٢/٢٢هـ وبحضور عضو اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة الأستاذ علي بن حنفان العمري الحساب الرسمي للجنة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) تحت مسمى (اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة ).

حيث سيتم نشر جميع أخبار اللجنة وتغطيات فعالياتها على حساب اللجنة باذن الله.