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محافظ المجاردة يدشن الحساب الرسمي للجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة على تويتر

محافظ المجاردة يدشن الحساب الرسمي للجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة على تويتر
محمد بن طحيطح(صدى):

بناءً على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير -حفظه الله- بفتح حساب رسمي للجنةالفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة .

دشن محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بمكتبه صباح اليوم الإثنين الموافق ١٤٤١/٢/٢٢هـ وبحضور عضو اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة الأستاذ علي بن حنفان العمري الحساب الرسمي للجنة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) تحت مسمى (اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة ).

حيث سيتم نشر جميع أخبار اللجنة وتغطيات فعالياتها على حساب اللجنة باذن الله.


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