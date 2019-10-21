دراسة علمية: الجوع يجعل مذاق الطعام أفضل

أميرة خالد(صدى):

أثبتت دراسة علمية جديدة، أن مذاق الطعام أثناء تناوله عندما تشعر بالجوع يكون مذاقة أفضل ، مرجعة ذلك إلى أن الإشارات الموجودة في الدماغ تجعله أقل انتقائية.

وتوصل العلماء خلال الدراسة ، إلى أن الأطعمة الحلوة تبدو أكثر جاذبية عندما يندفع الفرد لتناول الطعام، فيما تصبح الأطعمة المرة أقل تأثيرا بحاسة التذوق، واكتشفوا أن النشاط الكهربائي في الدماغ يتغير بشكل مباشر مع الشعور بالجوع.

واختبر العلماء نظريتهم على الفئران التي خضعت للتجويع، وفحصوا نوعا معينا من الخلايا العصبية في منطقة تحت المهاد في الدماغ، والمعروف أنها تتنشط عندما تكون الحيوانات جائعة، إذ تلعب هذه المنطقة دورا في السيطرة على الشهية، وعند دراسة هذه الأعصاب بدقة أكبر، وجد الباحثون اليابانيون أنها تتحكم بالفعل في تصور الفئران للطعم.

وقال معد الدراسة الباحث الياباني أوو فو، إن الخلايا العصبية توجد في منطقة ما تحت المهاد ، قمنا بتنشيطها بشكل انتقائي، لمعرفة ما إذا كانت تؤثر في إدراك الأذواق ، إذ وجدت الاختبارات أن الأطعمة ذات المذاق الحلو أكثر إغراء من المعتاد.