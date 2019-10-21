بالفيديو.. الظهور الأول لـ«هنا الزاهد» بعد وفاة طلعت زكريا

القاهرة(صدى):

اختفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن الأضواء بعد وفاة الفنان طلعت زكريا طليق والدتها، وذلك بعد تأثرها الكبير بهذا الخبر المفاجيء.

وظهرت هنا الزاهد لأول مرة بعد وفاة طلعت زكريا، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأعلنت عن تحدي جديد من خلال مقطع فيديو، مؤكدة أن زوجها الفنان أحمد فهمي تحداها بأن «تنطط» الكرة 10 مرات دون أن تقع على الأرض، وبالفعل نجحت في ذلك.

واختارت هنا الزاهد الفنانة ياسمين صبري للقيام بهذا التحدي، الذي تذهب عوائده إلى مستشفى أبو الريش للأطفال.

وتوفى الفنان طلعت زكريا في بداية شهر أكتوبر الجاري، وسط حالة من الحزن والفزع في الوسط الفني وأصدقائه.

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