موعد إطلاق سيارات الأجيال الجديدة من «دودج تشارجر وتشالنجر»

واشنطن(صدى):

يتسائل الكثير من الأشخاص عن مستقبل الأجيال القادمة من سيارات دودج تشارجر وتشالنجر، خاصة بعد بدء عملية إنتاج الجيل الثالث والحالي من سيارة العضلات الأمريكية دودج تشالنجر.

وأكدت بعض المعلومات أن الأجيال الجديدة من سيارات دودج تشارجر وتشالنجر سيتم إطلاقها كموديل لعام 2023 إن شاء الله ، وذلك مع ظهور عدة صور من داخل سيارة دودج تشالنجر 2020.

وتتميز السيارة الظاهرة في الصور، بوجود عداد قطع المسافة يُظهر الرقم 2023 ميل، ما يشير إلى تكنهات بموعد توفر الجيل الجديد من هذا الطراز ومن شقيقتها تشارجر، دون وجود موعد رسمي للإطلاق.

ومن المتوقع أن تؤخر «دودج» إطلاق الجيل الجديد من سيارات تشالنجر التي تبلغ من العمر في جيلها الحالي 11 عامًا مقارنة مع منافستيها «فورد موستنج، وشيفروليه كمارو» اللتان حصلتا خلال السنوات القليلة الأخيرة على أجيال جديدة.