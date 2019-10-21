وظائف شاغرة للرجال بشركة طيران «أديل» بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” طيران أديل ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في محافظة جدة، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

• وظائف

– محاسب “عدد وظيفتان ”

• الشروط

– درجة البكالوريوس أو مايعادلها.

– لايشترط توفر خبرة.

– نوع الدوام : دوام كامل.

– اللغات الإنجليزية : متقدم.

– فترة العمل : صباحية .

• وصف التدريب

– تخطيط أنشطة المحاسبة وتنفيذها والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة وكشوف الرواتب، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

• المهام التدريبية

– تسوية الاختلافات في الحسابات.

– تسوية بيانات الحسابات المالية بما فيها البيانات المصرفية.

– المقارنة بين الرصيد الفعلي والمبالغ المستلمة والمصروفة خلال الفترة المالية.

– تسوية أي اختلافات وإعداد التقارير ” جمع البيانات المالية، وتقديم ملخصات وتقارير عن الوضع المالي، وإعداد التقارير المالية، مثل الموازنات العمومية وبيانات الأرباح والخسائر ” .

– ضمان الامتثال واتباع المعايير المحاسبية وإرشادات التقارير المالية ومواكبة التشريعات والمعايير المهنية أولاً بأول.

– تنفيذ الأنشطة المحاسبية والاضطلاع بأنشطة المحاسبة العامة وإعداد مدخلات دفتر اليومية، والاحتفاظ بدفاتر الأستاذ لتسجيل المعاملات المتعلقة بالأصول والخصوم وحسابات رأس المال، والتحقق من المعاملات المالية.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف؛ للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا