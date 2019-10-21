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وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الملك سلمان

وظائف شاغرة على بند التشغيل الذاتي بمستشفى الملك سلمان
محمد السعران(صدى):

يعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي ( وظائف طبية استشارية تخصصية – وظائف نائب طبية – وظائف أطباء مقيمين – وظائف صحية غير طبية – وظائف إدارية – وظائف أمن – وظائف خدمات – وظائف هندسية )

فعلى من لدية الرغبة وتتوفر فيه الشروط اللازمة إرسال السيرة الذاتية وصور من المؤهلات على صيغة PDF
وعلى الإيميل [email protected]

على أن يوضح بالتقديم مسمى الوظيفة المراد الترشيح عليها .

ولن ينظر في اي من الطلبات التي لا تتناسب مع المسمى الوظيفة أو تكون غير مكتملة .

يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1441/2/23 الموافق 2019/10/22 وينتهي بتاريخ 1441/3/3 الموافق 2019-10/31 .

كما يمكن الاطلاع على جميع الوظائف المطروحة عبر حساب الرسمي لمستشفى الملك سلمان بتويتر @RUH-KSH

ملاحظة / لإستكمال الطلب التقديم يجب أن تتوفر صورة إكترونية PDF المؤهل العلمي بالإضافة شهادة التصنيف الهيئة السعودية للمتقدمين على الوظائف الصحية وشهادات والدورات وشهادات الخبرة لرفعها عن طلب التسجيل .

– الترشيح والمفاضلة تتم وفق معايير منها ( التقدير العام بالمؤهل العلمي – سنة التخرج – الدورات – الخبرات – الاختبار – المقابلة الشخصية – أي معايير إضافية ) .


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