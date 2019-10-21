وظائف شاغرة للرجال في معهد الإدارة العامة بالرياض والدمام 

فاطمة المالكي(صدى):

كشف معهد الإدارة العامة عن توافر وظائف شاغرة للرجال على بند الأجور، للعمل بمسمى ( سائق، مراقب أمن وسلامة ) لحملة الشهادة الثانوية وما دونها في الرياض والدمام.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، أن يكون حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة، وليس لديه أي سوابق لدى الجهات الأمنية، أن يكون سليم الأطراف والحواس.أن يجتاز الفحص الطبي، أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي أو الخاص، أن يكون مسجلاً في نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية، أن يكون من سكان مقر الوظيفة.وجود رخصة قيادة ( عمومي ) سارية المفعول، بالنسبة لوظيفة ( سائق ).اجتياز المقابلة الشخصية، لمن يقع عليه الاختيار المبدئي.

وعن متطلبات التقديم هنا، دعا المعهد المتقدمين لتوفير صورة حديثة شخصية، صورة من الهوية الوطنية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من إثبات السكن في نفس الوظيفة المتقدم عليها، صورة من رخصة القيادة العمومي لوظيفة ( سائق ).بيان بالخدمات السابقة، شهادة عدم وجود سجل اشتراك حالي لدى التأمينات الاجتماعية.

وللتقديم على الوظائف المتاحة يرجى تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونياً من خلال موقع معهد الإدارة العامة الإلكتروني على الرابط التالي: وحتى يوم الخميس 25 / 2 / 1441هـ ، ولا يتطلب الحضور لمبنى المعهد ، ويكتفى بالتقديم الآلي عن طريق الموقع الإلكتروني للمعهد.