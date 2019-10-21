طرق بسيطة لعلاج البواسير الخارجية بدون جراحة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد طرق بسيطة لعلاج البواسير الخارجية من دون جراحة، وذلك من خلال اتّباع نظام غذائي محدد، وممارسة بعض التمارين الرياضية، والحفاظ على الأمعاء نظيفة، والحرص على شرب الماء والسوائل.

ويجب زيادة كمية الألياف في النظام الغذائي بشكل تدريجي، مثل الفاكهة والخضروات، والحبوب وخبز الحبوب الكاملة، كما أن 20 دقيقة من المشي في اليوم بوتيرة مناسبة، تعمل على تحفيز العبور المعوي؛ فضلًا عن الانتباه إلى عدم الجلوس بلا حركة لساعات طويلة.

والانتباه إلى عدم تأخير الذهاب إلى المرحاض عند الشعور بالحاجة إلى تفريغ الأمعاء. وكلما تأخر الوقت أصبح البراز جافًّا وصلبًا،وعند القيام بالتبرز، يجب تجنّب الشدّ أو الضغط بحبس الأنفاس، وعدم الجلوس طويلًا على مقعد التواليت أكثر مما هو ضروري.

ويشدد على إبقاء منطقة الشرج نظيفة: الاستحمام أو أخذ دش بشكل يومي، وليس من الضروري استخدام الصابون، وبعد التبرز يجب تنظيف منطقة الشرج بلطف، باستخدام ورق صحي مبلّل بالماء، أو منشفة رطبة، أو قطعة قماش قطنية رطبة. يجب تجنّب استخدام الورق الصحي المعطر.

ولعلاج الحكة يمكن استخدام المنتجات التي تباع من دون وصفة طبية: مرهم أو كريم أو تحميلة، ومن الممكن تهدئة الألم باستخدام علاج مسكّن يؤخذ عن طريق الفم، مثل (Tylenol®)، كما يمكن استخدام مسكّن موضعي (يطبّق موضعيًّا على مكان الألم)، ويباع بعضها من دون وصفة طبية.