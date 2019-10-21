54 وظيفة شاغرة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الرياض(صدى):

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عن توفر 54 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت المدينة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً عبر بوابة التوظيف الإلكتروني على الرابط هنا, اعتباراً من يوم الأحد 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019م، ويستمر لمدة خمسة أيام، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات العلمية والهندسية والتقنية.

واشترطت المدينة لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على مؤهل علمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وأن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جداً.

ودعت المدينة الراغبين لشغل هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها.

وتهدف المدينة من إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والهندسية والتقنية.