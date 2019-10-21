«بغلف» يرصد مكافأة ضخمة للاعبي النصر
رصد عضو شرف النصر، عبد العزيز بغلف، مكافأة قدرها 660 ألف ريال للاعبي النصر، في حال الفوز على الهلال في لقاء الديربي، المقرر إقامته الأحد المقبل، في الجولة المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعرقل النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الهلال متصدر المسابقة، من أجل تقليص الفارق معه، حيث يبلغ الفارق بين النصر والهلال 8 نقاط، بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة للنصر أمام الفيصلي.
يذكر أن النصر قد فاز بصعوبة بالغة على الرائد بهدفين نظيفين، مساء أول من أمس، وسط مباراة مشحونة بين الطرفين.
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 309 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا طموحك يابغلف .. وطموح إدارة النصر والجمهور والإعلاميين الفوز على الهلال . وهنا يقف طموحكم ويتكرر . وهذا هو وضع النصر يعتبر فوزه على الهلال بمثابة بطولة له !!
فريق النصرطول مسيرته يلعب بدون طموح وبدون رؤية مستقبلية وهذا أحد أسباب فشل الفريق في تمثيل الوطن في المحافل الخليجية والعربية.
أم العالمية كانت أكذوبة سكتهم فيها فيصل بن تركي وصدقوها عندما كان النصر يراوح محله سنوات في ذيل ترتيب الدوري لعشرات السنين !!
ابو تركي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
1. كيف يعطي مكافاء وهاذا شغلهم وياخذون عليها مبالغ ضخمه
2. اجعلها في صدقه تنفعك في اخرتك النصر ماهو نافعك
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