«بغلف» يرصد مكافأة ضخمة للاعبي النصر

ماجد محمد(صدى):

رصد عضو شرف النصر، عبد العزيز بغلف، مكافأة قدرها 660 ألف ريال للاعبي النصر، في حال الفوز على الهلال في لقاء الديربي، المقرر إقامته الأحد المقبل، في الجولة المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعرقل النصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، الهلال متصدر المسابقة، من أجل تقليص الفارق معه، حيث يبلغ الفارق بين النصر والهلال 8 نقاط، بالإضافة إلى وجود مباراة مؤجلة للنصر أمام الفيصلي.

يذكر أن النصر قد فاز بصعوبة بالغة على الرائد بهدفين نظيفين، مساء أول من أمس، وسط مباراة مشحونة بين الطرفين.