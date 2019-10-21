مزايا استخدام الغاز الطبيعي كـ وقود للسيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتمد شركات السيارات حاليًا على الغاز الطبيعي كوقود لما يتمتع به من مزايا عديدة؛ حيث إنه صديق للبيئة ومنخفض التكلفة.

وعن إمكانية استمرار استخدام الغاز الطبيعي، قال أندرياس راديكس من مكتب Berylls للاستشارات الاستراتيجية في ميونخ، أن سيارات الغاز الطبيعي تتمتع بالفعل بسمعة طيبة كبديل لمحركات البنزين والديزل.

ويعود هذا إلى قلة الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المضغوط مثل ” أكسيد النيتروجين وأول وثاني أكسيد الكربون ” ، فضلا عن أنه لا ينتج عنها جسيمات السخام على الإطلاق

وفي هذا السياق، أعلنت ” فولكس فاجن ” عن حصول Golf الجديدة على محرك يعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، كما أعلنت سكودا عن حصول الجيل الجديد من Octavia على خدمات نظام الدفع بالغاز الطبيعي أيضا.