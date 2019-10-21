فيتوريا يهاجم محترفي النصر «أمرابط ومايكون والعبيد وحمدالله»

ماجد محمد(صدى):

وجه المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، اللوم ، للاعبي الفريق المحترفين نورالدين أمرابط ومايكون، رغم الفوز على فريق الرائد في الأسبوع السابع من الدوري.

واستنكر فيتوريا، الاحتكاك غير المبرر من قبل أمرابط مع حارس الرائد عزالدين دوخة في آخر دقائق المباراة، كما انزعج من حصول مايكون على بطاقة صفراء بدون داعٍ، مطالباً بضرورة إعادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين.

وأكد عدم تخليه عن شعار الانضباط، أنه لن يسمح مجدداً بحدوث تراشق بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، في إشارة إلى ما حدث بين المدافع عبدالرحمن العبيد والمهاجم عبدالرزاق حمدالله وانتقاد كل منهما الآخر بحدة.

كما شدد على لاعبيه بضرورة العمل على كسب مباراة الديربي أمام الهلال الأحد المقبل، في إطار لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .