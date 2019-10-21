احتفالات هائلة في أنحاء الامارات بمناسبة «سنة لننطلق» إلى إكسبو 2020 دبي

محمد السعران(صدى):

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم بمناسبة “سنة لننطلق” إلى إكسبو 2020 دبي بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.

وتألقت النجمة العالمية مارايا كاري ونجم العرب حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة البرج في وسط مدينة دبي على مدى ساعة قدما خلالها أروع ما لديهما للجماهير التي احتشدت للمشاركة في هذه المناسبة.

وتحولت جميع الأنظار إلى برج خليفة بحلول الساعة 2020 (الثامنة وثلث مساء) لمشاهدة عرض الضوء والألعاب النارية التي انطلقت إيذانا بالعد التنازلي للسنة الأخيرة السابقة على انطلاق إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم على الإطلاق في العالم العربي، والذي سيقام على مدى 173 يوما مليئة بالإلهام والابتكار والمرح لجميع أفراد الأسرة.

وأقيمت فعاليات متميزة أيضا بالتزامن مع احتفالات دبي من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء في الإمارات الست الأخرى. أقيمت الاحتفالات في متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة.

وبينت احتفالات الإمارات السبع مدى فخر الناس وحماسهم المتزايد لهذا الحدث، في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق للتحضير لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. أقيمت الاحتفالات في أجواء مناسبة لجميع أفراد العائلة، وشارك في إحيائها عدد كبير من الموسيقيين والرسامين والشعراء والشخصيات البارزة في المحافل الثقافية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تخصيص أماكن رحبة لتقديم الأطعمة المشروبات وعرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق للأطفال، وبث الفعاليات الرئيسية على الهواء مباشرة من دبي، وغير ذلك الكثير. وكان حضور جميع الفعاليات بالمجان.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي:

“كانت احتفالات اليوم في كافة إمارات الدولة تعبيرا واضحا عن شعار (كن معنا)، وهو شعار الحملة التي أطلقناها الأسبوع الماضي. في هذه الليلة، قدمنا لدولة الإمارات وللعالم بأسره لمحة عما سيقدمه إكسبو 2020 دبي بعد 12 شهرا من الآن، وتجلى عمليا ما سيشكل للجميع حافزا كي يكونوا معنا في محطة بالغة الأهمية من تاريخنا.”

وأضافت مشاركة نجمة بوليوود، الممثلة والمغنية شرادا كابور، المزيد من التألق للحفل الذي أُقيم في حديقة البرج. وقدم خمسة موسيقيين يمثلون أساليب وأنماط فنية متنوعة، يقيمون في دولة الإمارات، أغنية ألفوها خصيصا للاحتفال بمناسبة “سنة لننطلق”. وستُعرض ثمرة هذا التعاون في فيلم وثائقي بعنوان “لقاءات موسيقية” سيتم كشف النقاب عنه قريبا.

وشهدت الإمارات السبع استعراضات فنية شارك فيها مئة فنان من 26 جنسية مختلفة. سلطت تلك الاحتفالات الضوء على المواهب الكثيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وما تتميز به من حداثة وتنوع ثقافي ثري، فضلا عن جاذبية إكسبو 2020 دبي كحدث دولي يستقطب اهتمام الجميع من كل أنحاء العالم.

وفي إطار جهود تحقيق الاستدامة، وهي أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي، جرى توفير مياه الشرب للجمهور ومقدمي الفقرات وفريق العمل بالمجان بالإضافة إلى قوارير مصنوعة من الورق وقابلة للتحلل بنسبة 98 في المئة. وساهم هذا في الاستغناء عن استخدام 100 ألف زجاجة بلاستيكية خلال الاحتفالات وذلك في إطار مبادرة “وفر المياه”، وهي ثمرة تعاون بين إكسبو 2020 دبي ومؤسسة سُقيا الإمارات.

سيقام إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 بلدا، ومن المتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة. ويشمل الحدث الدولي عرض أفضل ما في العالم من إبداعات وابتكارات وتقنية وثقافة وفنون وعمارة وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى التعرف على استكشاف الوسائل التي يمكن للإنسانية أن تشكل بها ملامح مستقبل أفضل من خلال شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

ندعو الجميع للانضمام إلى رحلتنا نحو إكسبو 2020 دبي من خلال عدد متنوع من الخيارات، بداية من المشروعات الرائدة في إكسبو لايف، والتي تساعد المجتمعات حول العالم في حل قضاياها الملحة، ووصولا إلى برنامج المتطوعين الذي سيشارك فيه 30 ألفا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها ليكونوا واجهة إكسبو الدولي المقبل.

يجري الإعلان باستمرار عن المزيد من التفاصيل حول الحدث الأروع في العالم، فابقوا على اطلاع دائما من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني expo2020dubai.com، أو متابعة أي من قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لإكسبو 2020 دبي