«البيئة»: انطلاق المعرض الزراعي السعودي 2019.. اليوم

بدر الحارثي(صدى):

دشَّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الإثنين، فعاليات “المعرض الزراعي السعودي 2019” بنسخته الثامنة والثلاثين، والذي يستمر حتى 24 من الشهر الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 9 أجنحة دولية و380 عارضاً يمثلون 34 دولة.

ويهدف المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار “بالابتكار الزراعي نحقق حياة أفضل”، إلى الترويج للقطاع الزراعي في المملكة، وفتح آفاق جديدة لتوظيف الفرص الزراعية الكامنة في خدمة مسار الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة، كما يقدم فرصة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث ابتكاراتها وآلاتها ومنتجاتها التي ستقود نحو تطوير القطاع بالمملكة، في ظل الدعم الحكومي غير المحدود لتنشيط الاستثمارات الزراعية وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد المعرض خلال يومه الأول توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وجمعية المطاعم والمقاهي “قوت”، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في زيادة توطين مطاعم الأسماك ودعم المحتوى المحلي وتسويقه في المطاعم، إضافة إلى زيادة وعي الجمهور تجاه المنتجات الوطنية المستزرعة وتنشيط النمط الاستهلاكي.

كما تم تدشين منصة “مرشدك الزراعي” التي تهدف إلى دعم المزارعين في مختلف المناطق عبر تقديم خدمات الاستشارات الزراعية بشكل فوري من خلال تطبيق الجوال، وذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية المقدَّمة للمستفيدين، بهدف رفع كفاءة العمل وتسهيل طلب الخدمات وتسريع الإجراءات.

يُذكر أن “المعرض الزراعي السعودي 2019” يقام بالتزامن مع “المعرض السعودي للاستزراع المائي”، و”المعرض السعودي لتغليف الغذاء”، و”المعرض السعودي للأغذية العضوية”، ومن المتوقع أن يستقبل هذا العام مئات الشركات العالمية والمحلية، وآلاف الحضور والزوار من مختلف الجنسيات.