بالفيديو.. تكريم الأمير سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي بمعرض سبيس ديسكفري

عادل الحربي(صدى):

يٌكرم معرض استكشاف الفضاء “سبيس ديسكفري”، الأمير سلطان بن سلمان، باعتباره أول رائد فضاء عربي مسلم، في يوم افتتاح المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأكد منظمو المعرض ، أنه سيعرض في المعرض نماذج فضائية عالية الدقة، ومجسمات لرواد الفضاء وللمركبات، ويحتوى المعرض على مجموعة استثنائية من ٣٠٠قطعة أثرية تاريخية.

ويعد معرض الفضاء أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، ويستقبل زواره خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر، في واجهة الرياض.