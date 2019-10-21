بالفيديو.. كارينيو ينتظر رد الفيفا بشأن مستحقاته لدى النصر

طلال الغامدي(صدى):

أكد مدرب الوحدة الحالي والنصر السابق، دانيال كارينيو، إنه ينتظر رد الفيفا بخصوص مستحقاته لدى النصر، وهي عبارة عن ‏رواتب متأخرة لدى فريق النصر، الذي أشاد به مؤكداً أنه نادٍ ‏كبير.

وقال كارينيو أن النصر يفكر في لقب الدوري من أول مباراة، متمنيًا تواجد عدد ‏من لاعبي النصر ضمن فريقه، منهم جوليانو وعبد الرزاق ‏حمد الله ونور الدين أمرابط.

وعلى جانب آخر، أوضح أن الوحدة من أكثر الأندية التي نالت ‏إعجابه في الدوري، لافتًا إلى أنه منذ قدومه ركز على الجانب الدفاعي، وأنه لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري؛ مؤكدًا أن عمر السومة وكارلوس إدواردو من ‏أفضل اللاعبين الأجانب بالدوري، بينما اعتبر لاعب الهلال نواف العابد أفضل اللاعبين المحليين.