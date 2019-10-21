بالفيديو.. كارينيو ينتظر رد الفيفا بشأن مستحقاته لدى النصر
أكد مدرب الوحدة الحالي والنصر السابق، دانيال كارينيو، إنه ينتظر رد الفيفا بخصوص مستحقاته لدى النصر، وهي عبارة عن رواتب متأخرة لدى فريق النصر، الذي أشاد به مؤكداً أنه نادٍ كبير.
وقال كارينيو أن النصر يفكر في لقب الدوري من أول مباراة، متمنيًا تواجد عدد من لاعبي النصر ضمن فريقه، منهم جوليانو وعبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.
وعلى جانب آخر، أوضح أن الوحدة من أكثر الأندية التي نالت إعجابه في الدوري، لافتًا إلى أنه منذ قدومه ركز على الجانب الدفاعي، وأنه لا يفكر في المنافسة على لقب الدوري؛ مؤكدًا أن عمر السومة وكارلوس إدواردو من أفضل اللاعبين الأجانب بالدوري، بينما اعتبر لاعب الهلال نواف العابد أفضل اللاعبين المحليين.
كارينيو – مدرب #الوحدة: ما زلت أنتظر رد الفيفا بخصوص مستحقاتي لدى نادي #النصر وهي رواتب متأخرة.. عمر السومة وادواردو أفضل الأجانب ونواف العابد أفضل المحليين. pic.twitter.com/gHNeiMN5Bc
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 20, 2019
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