رئيس الشيشان يتحدث عن علاقة «بوتين» بقيادتي المملكة والإمارات

نايف السالم(صدى):

أوضح رئيس الشيشان رمضان قديروف ، وخلال مقابلة تلفزيونية ، أن معظم الاجتماعات ثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين ، إلى السعودية والإمارات عٌقدت بدون كاميرات ، مؤكداً أن علاقات صادقة وودية تكوَّنت بين القيادة الروسية وقيادتَي البلدين.

وأضاف رمضان ، حين تكون هناك كاميرا نحن نعرف أنهم يقولون فقط ما هو ضروري، لكن في أثناء التواصل بحرية تجد المزاح والتفاهم، وهنا تكتشف كم كان اللقاء ودياً .

ولفت الرئيس الشيشاني، إلى أن الأمر لا يمكن أن يكون خلاف ذلك، لأن “العالم العربي بالنسبة إلى روسيا ضروري جداً، كما أن روسيا ضرورية للغاية بالنسبة إلى العالم العربي”، مؤكدا ثقته بأن “العالم العربي وجد روسيا حليفاً له، وهذه الدول تبني بنشاط علاقات اقتصادية، وهذا اتحاد جيد جداً في الوقت الراهن”.

وأكّد رمضان ، أنه شعر خلال الرحلة إلى البلدين العربيين، بالفخر ببلاده وبرئيسه “بوتين”؛ لافتاً إلى أن تلك الزيارة “لم تكن يوم عمل واحد للرئيس فلاديمير بوتين؛ إذ إنه ما أن أصبح رئيساً للبلاد حتى مد يد الصداقة للعالم الإسلامي”.