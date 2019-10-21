«الحج والعمرة»: تأشيرة مضيف ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة
صرح عبدالله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن تأشيرة ” مضيف ” سوف تتاح خلال الأيام المقبلة.
وأوضح ” قاضي ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن نظام ط التأشيرة الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يومًا.
كما أبان أنه سيتم استخراج التأشيرة عبر نظام ” أبشر ” ، مشيرًا إلى أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها.
وذكر أن مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحًا له التجوّل في ربوع المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة فبإمكانه أداء العمرة.
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