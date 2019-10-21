«الحج والعمرة»: تأشيرة مضيف ستكون متاحة خلال الأيام المقبلة

علي القحطاني(صدى):

صرح عبدالله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن ‏تأشيرة ” مضيف ” سوف تتاح خلال الأيام المقبلة.‏

وأوضح ” قاضي ” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” يا هلا ” على ” روتانا خليجية ” ، أن نظام ط التأشيرة الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يومًا.

كما أبان أنه سيتم استخراج التأشيرة عبر نظام ” أبشر ” ، مشيرًا إلى أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها.

وذكر أن ‏مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحًا له التجوّل في ربوع ‏المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏فبإمكانه أداء العمرة‎.