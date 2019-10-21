تعرف على أفضل حارس مرمى في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

يعتبر براد جونز حارس النصر أكثر من حافظ على شباكه بمعدل ٤٥٠ دقيقة يليه الثنائي مصطفي ملائكة الذي يحمي عرين الفيصلي ومصطفي زغبة من يدافع عن ألوان الوحدة بـ٣٦٠ دقيقة.

واشترك الثنائي محمد العويس حارس فريق الأهلي وكذلك فاروق بن مصطفي نجم فريق الشباب بذات الرقم عقب أن خرجوا بشباك نظيفة بـ٣ مباريات وبمعدل دقائق وصل الى ٢٧٠ دقيقة.

واحتفظ الجزائري مليك عسلة حارس نادي الحزم وبالرغم من استقباله ١١ هدف برقم إيجابي إذ يتصدر قائمة أكثر الحراس تصدي للكرات وبـ٢٧ تصدي متفوقا على مواطنة رايس مبولحي من تصدي لـ٢٦ كرة بجانب الاتفاق.