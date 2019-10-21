موعد أول حالة جوية معتبرة تؤثر في مناطق بالمملكة 

نايف السالم(صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، إن غداً الثلاثاء ستشهد مناطق بالمملكة أول حالة جوية معتبرة تؤثر في تبوك والمدينة والجوف يرافقها انخفاضٌ في الحرارة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: من غد الثلاثاء أول حالة جوية معتبرة وسمية يُتوقع أن تؤثر في “أجزاءٍ” من الشام ومصر والعراق والكويت ثم “الشمالية” وتبوك والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم و”الشرقية”، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان، والإمارات، وعُمان يرافق ذلك انخفاضٌ في الحرارة.

وتوقع أن يرافق ذلك رياح مثيرة للأتربة؛ مشيرا إلى أن الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة الى متوسطة، وبالتالي الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى شبه غزيرة.