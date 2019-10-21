الكشف عن المرحلة الأولى من مشروع تطوير محاور الطرق الرئيسية بالرياض

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إنفوجرافيك يرصد المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت الطرق التالية:

” طريق الإمام محمد سعود بن عبد العزيز، طريق التخصصي، طريق الطائف، طريق العزيزية، طريق الأمير مساعد بن عبد الرحمن ” .

وعن أهداف المشروع، أوضحت الوزارة أن هدفها توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية.

كما تتضمن أهداف المشروع التكامل مع برامج ومبادرات التحول الوطني ” الرياض الخضراء ” وتحسين المشهد الحضري للمدينة.