آل الشيخ يعلن عن عدد زوار «بوليفارد الرياض» خلال الـ 24 ساعة

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن منطقة “بوليفارد الرياض” استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال 4 أيام فقط.

وأوضح آل الشيخ في وقت سابق، أن أعداد الحضور للفعاليات في “بوليفارد الرياض” خلال 24 ساعة من افتتاحه، وصلت إلى 1.2 مليون زائر.

وكان موسم الرياض في “بولیفارد الرياض” انطلق الخميس الماضي، بأكبر مسیرة استعراضیة شهدتها المملكة، وتضم منطقة البوليفارد 10 مطاعم ومقاهٍ، و50 محلاً محلياً وعالمياً، ومسرحاً ضخماً.