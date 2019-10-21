هنري يوجه نصيحة للمسؤولين لتطوير الكرة السعودية ويفصح عن هدف لاينساه 

نواف السالم(صدى):

كشف النجم الفرنسي ولاعب أرسنال الإنجليزي السابق تيري هنري، عن رؤيته للدوري السعودي، والمجال الذي سيسلكه بالمستقبل، قائلا:” إنه لا يعرف الكثير عن الدوري السعودي لأنه في أوروبا من الصعب أن تصل بث تلك المباريات، لكنه لا يمكن أن ينسى الهدف الشهير الذي سجله سعيد العويران في مرمى بلجيكا خلال مونديال 94 في أمريكا”.

وأوضح هنري في لقاء مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، أنه يفكر في المستقبل بخوض تجربة التدريب ولذلك يقضي غالبية الوقت في متابعة المباريات ويحللها، مبينا أنه يشجع برشلونة الإسباني إلى جانب أرسنال ويرى أن أفضل لاعب حالياً هو الأرجنتيني ليونيل منيسي.

ووجه نصيحة للمسؤولين لتطوير الكرة السعودية، قائلا: “إن كنتم ترغبون في نصيحتي لتطوير الكرة السعودية فإن استقطاب كفاءات فنية عالية شيء مهم للغاية، بالإضافة إلى الاهتمام بالناشئين ومنحهم الفرص، لصقل مهاراتهم”.

وتابع: “الاهتمام بالناشئين ليس بالصعب، خاصةً وأن اللاعب السعودي لديه قدرة على التطوير سريعًا، والدليل الوصول لكأس العالم عدة مرات”.