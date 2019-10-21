بالفيديو.. عامل توصيل يغير وضع الوسائد أمام الباب فيكسب القلوب

واشنطن(صدى):

أقدم عامل شركة ” فيديكس” على تصرف نال إعجاب الشعب الأمريكي، بعدما غيّر وضع الوسائد أمام باب أحد المنازل بولاية أوهايو؛ حيث كان يقوم بتوصيل وسادتين للسيدة جاكي سابو.

وفي السياق نفسه، كانت أغطية الوسادتين معًا تمثلان العلَم الأمريكي بخطوطه الحمراء والبيضاء، ونجومه البيضاء على أرضية زرقاء؛ حيث وضع الوسادتين على أريكة أمام الباب، وغادر المكان بسرعة.

وحينما هم العامل أن يغادر المكان، ألقى نظرة ثانية كأنه يراجع وضع النجوم والخطوط، واكتشف أنه وضع النجوم على اليمين والخطوط على اليسار، وهو خطأ عكس الوضع الصحيح للعلم الأمريكي؛ ليعود إلى الأريكة، وغير وضع الوسادتين، حتى أصبحت الخطوط على اليمين والنجوم على اليسار؛ طِبقًا للعلم، ثم غادر المكان.