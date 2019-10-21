«المسند» يكشف عن حالة مطرية جديدة تضرب عدة مناطق بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم سهود ومهود، وإن حالة مطرية جديدة تبدأ الأربعاء.

ولفت المسند عبر حسابه في “تويتر”: الأجواء اليوم في معظم المناطق سهود ومهود، وبانتظار حالة مطرية جديدة قد تبدأ يوم الأربعاء.

وأردف: في نواحٍ متفرقة من المناطق الشمالية، ثم تزحف قليلاً ناحية شمال “الشرقية” و”الوسطى”، والتأثير قد يطول القطاع الغربي، ويُتوقع أن تستمر بضعة أيام، لافتا: اليوم قد تسقط أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مناطق عسير، الباحة، جازان وربما منطقة مكة.

وتابع: قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو شمال “الوسطى”.