«أنت مين عشان تقدم رسالة؟» .. ملاك الحسيني تثير غضب رواد السوشال ميديا

عادل الحربي(صدى):

استضافت الإعلامية الدكتورة ملاك الحسيني الشاب المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيحان ” ، بـ برنامجها ” حراك مع ملاك ” المذاع على قناة ” mbc ” .

وتعرضت ” ملاك ” لانتقادات عديدة بسبب طريقة حديثها المتحاملة مع ” الضيف ” بهذه الحلقة؛ بسبب حصوله على الثانوية فقط، فتوجهت إليه قائلة: ” أنت مين عشان تقدم رسالة؟ ” .

وأثار هذا الأمر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أسئلتها تعكس بعض الغرور والتكبر لحصولها على شهادة الدكتوراة.