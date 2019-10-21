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  3. «أنت مين عشان تقدم رسالة؟» .. ملاك الحسيني تثير غضب رواد السوشال ميديا

«أنت مين عشان تقدم رسالة؟» .. ملاك الحسيني تثير غضب رواد السوشال ميديا

«أنت مين عشان تقدم رسالة؟» .. ملاك الحسيني تثير غضب رواد السوشال ميديا
عادل الحربي(صدى):

استضافت الإعلامية الدكتورة ملاك الحسيني الشاب المؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيحان ” ، بـ برنامجها ” حراك مع ملاك ” المذاع على قناة ” mbc ” .

وتعرضت ” ملاك ” لانتقادات عديدة بسبب طريقة حديثها المتحاملة مع ” الضيف ” بهذه الحلقة؛ بسبب حصوله على الثانوية فقط، فتوجهت إليه قائلة: ” أنت مين عشان تقدم رسالة؟ ” .

وأثار هذا الأمر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أسئلتها تعكس بعض الغرور والتكبر لحصولها على شهادة الدكتوراة.


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