بالصور.. وفد جامعة أم القرى برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا يزور كليات عنيزة

بدر الحارثي(صدى):

استقبلت كليات عنيزة الخميس والجمعة الماضيين وفدا رفيع المستوى من جامعة ام القرى برئاسة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم سعادة مدير عام الكليات الدكتور عبدالرحمن الشتيوي وسعادة رئيس مجالس الامناء الأستاذ سعد العبيدان وسعادة المشرف العام الدكتور عبدالله الشتيوي وسعادة عميد كلية الدراسات الانسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن الشلاش وسعادة عضوي مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الغرير والدكتور سليمان العطية و عددا من مدراء الإدارات والاعضاء .

حيث اطلع الوفد خلال زيارتهم على إمكانيات وتجهيزات الكليات التي تساهم في رفع مستوى العملية التعليمية مثل مركز الجودة والتخطيط الاستراتيجي ومركز البحوث ومركز ريادة الاعمال ومركز الشراكة المجتمعية والمكتبة المركزية ومركز حلول والإرشاد الأسري .

عقب ذلك زار الوفد المعامل والورش والمختبرات المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التعليمية والتقى بعددا من أعضاء هيئة التدريس كما اطلع على الاسلوب الحديث في التعليم بعد ذلك شاهد الوفد عرض مرئي عن مسيرة الكليات ومنجزاتها ومبادرات الكليات العلمية والمشاركات المحلية والمشاريع البحثية المواكبة للنهضة التعليمية التي تشهدها المملكة في مجال التعليم

وفي ختام الزيارة أكد المشرف العام الدكتور عبدالله الشتيوي عن سعادته بزيارة الوفد لكليات عنيزة واطلاعهم على الإمكانيات التي تحقق التعاون الناجح والمثمر بإذن الله وخلق نموذج فعال للشراكة بين الكليات والجامعة انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والأهداف المشتركة في مجال الدراسات العليا وخدمة المجتمع والبحث العلمي مؤكدا على أهمية ترسيخ التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك مع الجامعات السعودية المميزة مثل جامعة ام القرى بما يحقق جودة المخرجات والمساهمة في دفع العجلة التعليمية بالمملكة

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني سعدت اليوم بزيارة كليات عنيزة والتي تأتي للوقوف على امكانيات الكليات والتجهيزات اللازمة لتفعيل الشراكة بين الطرفين التي وقعها معالي مدير الجامعة مؤخرا مع الكليات مبينًا أن الشراكة تفعيلاً لرؤية المملكة 2030 بالتعاون بين القطاع الحكومي و الخاص في مجال هام من مجالات الرؤية الطموحة وهو مجال التعليم مبينا اهمية تفعيل مثل هذه الشراكة وهي قصة نجاح يحتذى بها في المجال التعليمي ثم ختم الحديث مستشار كليات بريدة وعنيزة بجامعة ام القرى وعميد الكليات الجامعية بالجموم التابعة للجامعة الاستاذ الدكتور سهيل الحربي قائلا ان هذه الزيارة أتت تأكيداً على حرص معالي مدير جامعة ام القرى في السعي نحو نشر خدمات وامكانيات الجامعة على مستوى المملكة كون الجامعة تسعى في الفترة القادمة بالا تبقى خدماتها المجتمعية وامكانياتها محصورة على مجتمع منطقة مكة المكرمة بل ان تصبح جامعة ام القرى رائدة في نشر العلم والمعرفة والبحوث والشراكة المجتمعية على مستوى مناطق المملكة