الأمير هاري لوسائل الإعلام: لن أؤدي لعبة قتلت أمي

لندن (صدى):

أوضح الأمير البريطاني هاري، أن ذكرى أمه الراحلة الأميرة ديانا، ما زالت حية جدا في وجدانه، بعد مرور أكثر من 20 عاما على موتها، مبينا أنه لن يتم دفعه “للقيام بلعبة” مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

ولفت الأمير هاري: “كل شيء مرت به وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا. هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي”، مردفا: “لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي”.

وقال الأمير هاري إنه ما حدث لأمه يعتبر “جرح متقيح”، مبينا: “في كل مرة أرى فيها كاميرا وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور وكل مرة أرى فيها وميض الكاميرا أعود بذاكرتي مباشرة للوراء”.